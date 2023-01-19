Профсоюз медработников попросил уточнить список получателей специальных социальных выплат

Профсоюз работников здравоохранения России направил обращения в Минздрав и Минтруд с просьбой уточнить и скорректировать некоторые позиции постановления правительства РФ от 31.12.2022 г №2568.
Одно из основных предложений профсоюза — предусмотреть специальную социальную выплату, не облагаемую налогом на доходы физических лиц, с учетом размеров районных и других коэффициентов, передает центральная профсоюзная газета «Солидарность». Так как данная выплата не входит в фонд оплаты труда, то нужно пересмотреть некоторые формулировки постановления.
По мнению профсоюза, следует уточнить категории работников, имеющих право на выплаты, а также дополнить категориями, не вошедшими в постановление. Например, в тексте постановления не учтены межрайонные больницы. С мест поступают обращения, например, от патологоанатомов или других забытых групп.
В профсоюзе работников здравоохранения РФ сообщили, что одной из основных задач представителей работников в этой ситуации станет отслеживание справедливости начислений доплат и помощь работникам в тех случаях, когда им что-либо не выплатили.