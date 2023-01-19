Профсоюз медработников попросил уточнить список получателей специальных социальных выплат

Одно из основных предложений профсоюза — предусмотреть специальную социальную выплату, не облагаемую налогом на доходы физических лиц, с учетом размеров районных и других коэффициентов, передает центральная профсоюзная газета «Солидарность». Так как данная выплата не входит в фонд оплаты труда, то нужно пересмотреть некоторые формулировки постановления.