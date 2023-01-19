Полиция задержала нервного пассажира с 503 граммами наркотиков в Москве

Сотрудники столичной полиции задержали пассажира поезда Клин – Москва. Гражданин подозревается в незаконном обороте крупной партии наркотиков.
Стражи порядка при проверке документов заметили, что мужчина средних лет чрезмерно нервничал. Силовики поинтересовались, есть ли у пассажира при себе что-то запрещенное. Фигурант дал отрицательный ответ и начал нервничать еще больше.
Транспортные полицейские задержали его и доставили в отделение. При понятых у 31-летнего подозреваемого изъяли пакет, в котором были 503 грамма порошка. Эксперты установили, что изъятое является мефедроном.
Ранее судимый житель Рязани рассказал, что бесконтактным способом купил наркотики для дальнейшей транспортировки. Он должен был передать отраву конкретному гражданину за вознаграждение.