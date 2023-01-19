Сенатор Цеков назвал руководителя СНБО Украины Алексея Данилова «предателем» русского народа

Действия России направлены на объединение русского народа, поэтому сценарии с передачей земель под протекторат НАТО, не рассматриваются. Такой точкой зрения с редакцией ФАН поделился сенатор Сергей Цеков.
Постоянный представитель Москвы при ЕС Кирилл Логинов опроверг ведение переговоров по урегулированию конфликта в «незалежной» на основе корейской модели, о чем заявил ранее руководитель СНБО Украины Алексей Данилов. Об этом дипломат сообщил в интервью изданию «Известия».
Сенатор Сергей Цеков полагает, что сценарий, озвученный киевским чиновником, неприемлем в принципе. Запад при этом продолжает искать способы нанесения урона РФ.
«Корейского варианта не может быть. В состав России вошли новые субъекты: Донецк, Луганск, Херсонская и Запорожская области. Они там фантазируют и рассуждают с одной лишь целью — как ослабить Москву и сохранить гегемонию Соединенных Штатов Америки и блока НАТО», — отметил эксперт.
Собеседник выразил возмущение поведением «незалежной», указав на пониженную социальную ответственность. Политик напомнил о знаменательном событии, произошедшем 18 января 1654 года. Казачество во главе с гетманом Богданом Хмельницким приняло решение вернуться в родную гавань.
«Поразительная ситуация! Украина стала вообще подстилкой, готовой с кем угодно, но только не с Россией, с которой может лишь воевать. А ведь вчера состоялась годовщина Переяславской рады — воссоединения Руси в 17 веке. Мы тогда спасли наших людей, оказавшихся под властью Польши, Литвы, Татарского княжества, сохранив православную веру. Потом наши товарищи, формировавшие Советский Союз, наделали глупостей и создали лжегосударство и лжереспублику, воспитав население, ненавидящее Россию и русских. Сейчас мы это расхлебываем», — констатировал Цеков.
Спикер поделился наблюдением и личным опытом. Сенатор занялся политикой еще в УССР до распада Союза. А затем долгое время работал в «незалежной» до возвращения Крыма.
«Когда я жил на Украине, обратил внимание, что самыми ярыми националистами становились русские, пытаясь доказать исключительную преданность. Одним из таких людей оказался Алексей Данилов. У него язык без костей и говорит что угодно, будучи не в состоянии оценить реальную ситуацию. А по сути, он предал свою русскую идентичность, чтобы получить должность. И сейчас отрабатывает», — подчеркнул эксперт.
Сенатор напомнил об общей сущности жителей РФ и «незалежной». Такой подход исключает сценарии урегулирования конфликта путем отторжения территорий от их исторической родины.
«Реальная ситуация заключается в том, что Россия возвращает земли и русских людей, даже если они называют себя украинцами. Ведь русские и украинцы — это один народ. Только подлецам и редким негодяям это непонятно, поэтому никакого корейского варианта», — подытожил Цеков.
Ранее журналист Вадим Манукян назвал «чудовищной» политику Германии по отношению к Киеву. Берлин поддерживает систему, основанную на идеологии неонацизма.