Сенатор Цеков назвал руководителя СНБО Украины Алексея Данилова «предателем» русского народа

Постоянный представитель Москвы при ЕС Кирилл Логинов опроверг ведение переговоров по урегулированию конфликта в «незалежной» на основе корейской модели, о чем заявил ранее руководитель СНБО Украины Алексей Данилов. Об этом дипломат сообщил в интервью изданию «Известия».