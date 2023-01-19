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Сенатор Цеков назвал руководителя СНБО Украины Алексея Данилова «предателем» русского народа

Весь мир
Сенатор Цеков назвал руководителя СНБО Украины Алексея Данилова «предателем» русского народа

Действия России направлены на объединение русского народа, поэтому сценарии с передачей земель под протекторат НАТО, не рассматриваются. Такой точкой зрения с редакцией ФАН поделился сенатор Сергей Цеков.

Постоянный представитель Москвы при ЕС Кирилл Логинов опроверг ведение переговоров по урегулированию конфликта в «незалежной» на основе корейской модели, о чем заявил ранее руководитель СНБО Украины Алексей Данилов. Об этом дипломат сообщил в интервью изданию «Известия».

Сенатор Сергей Цеков полагает, что сценарий, озвученный киевским чиновником, неприемлем в принципе. Запад при этом продолжает искать способы нанесения урона РФ.

«Корейского варианта не может быть. В состав России вошли новые субъекты: Донецк, Луганск, Херсонская и Запорожская области. Они там фантазируют и рассуждают с одной лишь целью — как ослабить Москву и сохранить гегемонию Соединенных Штатов Америки и блока НАТО», отметил эксперт.

Собеседник выразил возмущение поведением «незалежной», указав на пониженную социальную ответственность. Политик напомнил о знаменательном событии, произошедшем 18 января 1654 года. Казачество во главе с гетманом Богданом Хмельницким приняло решение вернуться в родную гавань.

«Поразительная ситуация! Украина стала вообще подстилкой, готовой с кем угодно, но только не с Россией, с которой может лишь воевать. А ведь вчера состоялась годовщина Переяславской рады воссоединения Руси в 17 веке. Мы тогда спасли наших людей, оказавшихся под властью Польши, Литвы, Татарского княжества, сохранив православную веру. Потом наши товарищи, формировавшие Советский Союз, наделали глупостей и создали лжегосударство и лжереспублику, воспитав население, ненавидящее Россию и русских. Сейчас мы это расхлебываем», констатировал Цеков.

Спикер поделился наблюдением и личным опытом. Сенатор занялся политикой еще в УССР до распада Союза. А затем долгое время работал в «незалежной» до возвращения Крыма.

«Когда я жил на Украине, обратил внимание, что самыми ярыми националистами становились русские, пытаясь доказать исключительную преданность. Одним из таких людей оказался Алексей Данилов. У него язык без костей и говорит что угодно, будучи не в состоянии оценить реальную ситуацию. А по сути, он предал свою русскую идентичность, чтобы получить должность. И сейчас отрабатывает», подчеркнул эксперт.
Сенатор Цеков назвал руководителя СНБО Украины Алексея Данилова «предателем» русского народа

Сенатор напомнил об общей сущности жителей РФ и «незалежной». Такой подход исключает сценарии урегулирования конфликта путем отторжения территорий от их исторической родины.

«Реальная ситуация заключается в том, что Россия возвращает земли и русских людей, даже если они называют себя украинцами. Ведь русские и украинцы это один народ. Только подлецам и редким негодяям это непонятно, поэтому никакого корейского варианта», — подытожил Цеков.

Ранее журналист Вадим Манукян назвал «чудовищной» политику Германии по отношению к Киеву. Берлин поддерживает систему, основанную на идеологии неонацизма.
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