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Подоляка объяснил отказ США передавать украинской армии танки Abrams

Армия
Подоляка объяснил отказ США передавать украинской армии танки Abrams

Власти Соединенных Шатов боятся полного фиаско своих танков Abrams на Украине и поэтому не передают эту боевую технику на баланс ВСУ. Такое мнение высказал военный аналитик Юрий Подоляка.

При этом Вашингтон принуждает другие страны НАТО предоставить украинским националистам тяжелую бронетехнику, в том числе танки, отметил журналист Юрий Подоляка в телевизионной программе «Время покажет». Определенная логика в таких действиях США вполне прослеживается, объяснил аналитик.

«Бронирование Abrams из всех танков стран НАТО, пожалуй, самое слабое, особенно борт и тыл. Сверху его можно пробить даже 23-миллиметровой авиационной пушкой. Более-менее сносное бронирование лба», — сообщил эксперт.

Подоляка подчеркнул, что российский Т-90 «Прорыв» по своим боевым качествам превосходит все танки Североатлантического альянса. В некоторых случаях с ним сможет конкурировать разве что немецкий Leopard последних модификаций. Именно поэтому Польша уже изъявила желание предоставить ВСУ роту танков Leopard, резюмировал аналитик.
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