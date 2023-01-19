Подоляка объяснил отказ США передавать украинской армии танки Abrams

Подоляка подчеркнул, что российский Т-90 «Прорыв» по своим боевым качествам превосходит все танки Североатлантического альянса. В некоторых случаях с ним сможет конкурировать разве что немецкий Leopard последних модификаций. Именно поэтому Польша уже изъявила желание предоставить ВСУ роту танков Leopard, резюмировал аналитик.