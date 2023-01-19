Театр «Современник» покажет в Петербурге спектакль «203—205» с Ярмольником и Нееловой

Театр «Современник» привезет в Петербург постановку «203—205» по пьесе Нила Саймона «Калифорнийская сюита». Главные роли в спектакле играют актеры Леонид Ярмольник и Марина Неелова, сообщила пресс-служба ДК Выборгский.
Петербургская премьера постановки состоится на сцене ДК Выборгский 28 и 29 января. Помимо Нееловой и Ярмольника в спектакле задействованы Татьяна Корецкая, Ульяна Лаптева, Дмитрий Смолев, Александр Хованский и Тереза Диуро.
Режиссером лирической комедии «203—205» выступил Александр Жигалкин, подаривший новое прочтение классике американской драматургии 70-х годов прошлого века. События спектакля разворачиваются в наши дни в элитном отеле Лос-Анджелеса.
В центре сюжета постановки — две немолодые пары, поселившиеся на одном этаже в соседних номерах. Каждой из них нужно преодолеть одинаковые трудности в отношениях благодаря любви.