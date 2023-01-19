«Зона трибунала». Угрозы в адрес России обернутся для Запада провалом

В новом выпуске проекта «Зона» ведущий Руслан Китайгородский объясняет, что сулит нашей стране очередной спектакль, разыгранный Украиной и коллективным Западом, — проект резолюции ООН по трибуналу против России.
На днях стало известно, что в ООН задумали создать трибунал против России. На рассмотрение Генеральной ассамблеи его вынесет Украина уже в нынешнем году. Киевский режим просит другие страны поддержать создание этого специального механизма. Но возникает немало вопросов: насколько успешной будет эта постановка, чем обернутся для нас эти угрозы, и кого коллективный Запад сможет втянуть в эту авантюру?
Понятно, что никакой законной силы решения такого «трибунала» иметь не будут. Как известно, резолюции Генассамблеи ООН носят исключительно декларативный характер. Впрочем, кураторы киевского нацистского режима уже давно показали, что устав ООН и другие международные законы для них стоят не больше, чем бумага, на которой они напечатаны. К тому же результат голосования за прошлогодние антироссийские резолюции Генассамблеи не был однозначным: «за» голосовали только сторонники США и Латинская Америка, да и та — не полностью.
С начала СВО страны Запада оказали военную помощь Украине на сумму, превышающую 150 миллиардов долларов, и накачивание киевского режима деньгами и оружием будет только нарастать. Обо всем подробнее — в новом выпуске проекта ФАН «Зона».