«Зона трибунала». Угрозы в адрес России обернутся для Запада провалом

Понятно, что никакой законной силы решения такого «трибунала» иметь не будут. Как известно, резолюции Генассамблеи ООН носят исключительно декларативный характер. Впрочем, кураторы киевского нацистского режима уже давно показали, что устав ООН и другие международные законы для них стоят не больше, чем бумага, на которой они напечатаны. К тому же результат голосования за прошлогодние антироссийские резолюции Генассамблеи не был однозначным: «за» голосовали только сторонники США и Латинская Америка, да и та — не полностью.