Патриарх Кирилл предупредил о конце мира из-за желания уничтожить Россию

Поражение России в текущей ситуации может привести к губительным последствиям для всего мира, заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл после литургии в Богоявленском соборе.
Всему человечеству грозит серьезная угроза. Потому что безумные люди вздумали, что сильный, мотивированный на победу и обладающий мощным оружием народ можно «переформатировать».
«То есть навязать им некие ценности, которые даже и ценностями назвать невозможно, для того, чтобы они были как все и подчинялись тем, у кого есть силы контролировать большую часть мира», — передает слова патриарха «Интерфакс».
Желание победить Россию у многих приобрело опасные формы. Любое желание уничтожить великое государство будет означать конец мира, заявил епископ.