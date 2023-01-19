Жительница Ленобласти обвинила соседа в домогательствах ее семилетнего сына

Преступление было совершенно в Кировске. При проверке выяснилось, что ранее злоумышленник был судим за насильственные действия сексуального характера, разбой, грабеж и убийство. В настоящий момент правоохранители решают вопрос о возбуждении в отношении россиянина нового уголовного дела.