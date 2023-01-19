Жительница Ленобласти обвинила соседа в домогательствах ее семилетнего сына

В Ленобласти стражи порядка задержали мужчину, который подозревается в домогательствах семилетнего сына своей соседки. Заявление на россиянина подала мать самого ребенка, ставшая невольной свидетельницей одного из актов педофилии, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.
Преступление было совершенно в Кировске. При проверке выяснилось, что ранее злоумышленник был судим за насильственные действия сексуального характера, разбой, грабеж и убийство. В настоящий момент правоохранители решают вопрос о возбуждении в отношении россиянина нового уголовного дела.