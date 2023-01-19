Производитель экспериментальной вакцины от ВИЧ сообщил о провале испытаний

Испытания экспериментальной вакцины от вируса иммунодефицита человека Mosaico потерпели неудачу, сообщила компания-производитель Janssen, входящая в группу Johnson & Johnson.
Независимый совет по мониторингу данных и безопасности исследований постановил, что препарат не был эффективен против ВИЧ по сравнению с плацебо. Испытания вакцины начались еще в 2019 году, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Johnson & Johnson.
Участниками испытаний стали 3900 мужчин, которые считались подверженными высокому риску заражения ВИЧ. В результате совет по мониторингу не выявил существенных различий в скорости передачи инфекции между тем, кто принимал вакцину и плацебо.