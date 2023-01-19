«ФАН повсюду»: чем ответит Лондон на казнь британского шпиона в Иране

Взаимоотношения Великобритании и Ирана в очередной раз переживают сложный период. Новым поводом для раздора стала казнь британского шпиона Алирезы Акбари, который с 2000 по 2008 год занимал пост заместителя министра обороны Ирана. Теперь Лондон разрабатывает ответные меры в отношении Тегерана.