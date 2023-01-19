«ФАН повсюду»: чем ответит Лондон на казнь британского шпиона в Иране

Telegram-канал «Старушка Англия» рассказывает о казни в британского шпиона Алирезы Акбари.
Взаимоотношения Великобритании и Ирана в очередной раз переживают сложный период. Новым поводом для раздора стала казнь британского шпиона Алирезы Акбари, который с 2000 по 2008 год занимал пост заместителя министра обороны Ирана. Теперь Лондон разрабатывает ответные меры в отношении Тегерана.
Среди возможных вариантов развития событий — объявление террористической организацией «Корпуса стражей исламской революции», а также пересмотр позиции Лондона по иранской ядерной программе.
О том, что происходит между Великобританией и Ираном — в новом подкасте «ФАН повсюду с автором Telegram-канала «Старушка Англия».
В выпуске:
— поговорим о биографии Алиреза Акбари и подробностях операции по вербовке шпиона;
— обсудим аресты граждан Великобритании в Иране и участие британцев в организации протестов;
— узнаем, с какими последствиями столкнется Иран из-за казни британского шпиона;
— выясним, как британцы оказывают давление на руководство ФРГ по вопросу поставки танков Киеву;
— оценим положительную динамику переговорного процесса по Ирландскому протоколу.
Подкаст «ФАН повсюду» также можно слушать на Яндекс.Музыке, в ВК-подкастах, а также в мобильных приложениях.