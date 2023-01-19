Шурыгин: продолжение конфликта на Украине после осени 2023 года станет для США «страшным сном»

По его словам, при таком развитии событий ВС РФ перехватят инициативу и смогут развить атаку по направлению на Николаев и Одессу. В этом случае Киев потеряет контроль над стратегической частью страны, а Москва укрепит свое положение на международной арене, что является неприемлемым для США.