Шурыгин: продолжение конфликта на Украине после осени 2023 года станет для США «страшным сном»

Продолжение боевых действий на Украине после осени 2023 года станет «страшным сном» для Соединенных Штатов. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал военный эксперт Владислав Шурыгин, сообщает Общественная Служба Новостей.
По его словам, при таком развитии событий ВС РФ перехватят инициативу и смогут развить атаку по направлению на Николаев и Одессу. В этом случае Киев потеряет контроль над стратегической частью страны, а Москва укрепит свое положение на международной арене, что является неприемлемым для США.