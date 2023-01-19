Российские телеведущие объяснили частое появление украинской ведущей Соколовской на ТВ

Политические телепередачи требуют участия оппонентов с иной точкой зрения. Такое заявление сделал ведущий Андрей Норкин.
Россияне прокомментировали появление украинской журналистки Янины Соколовской на отечественном телевидении. Граждане РФ считают это неуместным в период проведения СВО. Однако журналисты дали четкое объяснение такой претензии.
Ведущий программы «Время покажет» Анатолий Кузичев и Норкин заявили, что некоторые дискуссии невозможны без участия Соколовской. Более того, политические передачи требуют наличия оппонента. Более того, споры с украинцами нужны для моделирования выстраивания отношений между двумя народами.
Соколовская занимает неоднозначную позицию по многим вопросам. За время появления на российском телевидении ее стали воспринимать как сторонницу киевского режима. Однако именно Соколовская выступила против «оранжевой революции». По ее словам, события стали возможны только благодаря вмешательству американского руководства. Вместе с тем Соколовская лояльно относится к перевороту на Украине в 2014 году.