Российские телеведущие объяснили частое появление украинской ведущей Соколовской на ТВ

Соколовская занимает неоднозначную позицию по многим вопросам. За время появления на российском телевидении ее стали воспринимать как сторонницу киевского режима. Однако именно Соколовская выступила против «оранжевой революции». По ее словам, события стали возможны только благодаря вмешательству американского руководства. Вместе с тем Соколовская лояльно относится к перевороту на Украине в 2014 году.