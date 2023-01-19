Пленный боец ВСУ рассказал об уничтожении украинской артиллерией собственных военных

Сложивший оружие боец ВСУ Ярослав Заярный рассказал, что несколько его сослуживцев погибли от удара украинской артиллерии.
Ярослав Заряный сообщил журналистам РИА Новости, что его подразделение было обнаружено дроном ВСУ, который навел артудар на позицию собственных войск.
«Был прилет… из-за чего убило трех человек и ранило пятерых. Как говорят старожилы, это свои стреляли», — заявил собеседник агентства.
Украинский пленный пояснил, что «дружественный огонь» является частым явлением в ВСУ ввиду скверной координации маневров между различными подразделениями.