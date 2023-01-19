Аналитики JPMorgan объяснили необходимость продажи американских акций

Аналитики JPMorgan предложили инвесторам продавать американские акции и избавляться от активов такого рода. Об этом пишет Markets Insider со ссылкой на экспертное мнение.
Специалисты уверены, что риски рецессии в Соединенных Штатах остаются высокими. Кризис может затронуть финансовый сектор. Если ФРС будет ужесточать денежно-кредитную политику, то это будет негативно влиять на рынки акций.
Наибольший доход инвесторы могут получить, приобретая акции компаний энергетического сектора. Сообщается, что только за прошлый год финансовый регулятор Соединенных Штатов семь раз поднимал ключевую ставку.