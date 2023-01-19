Нижегородская область попала в топ-30 туристического рейтинга России

Как пишет ИА «Время Н», Нижегородская область заняла в рейтинге шестое место. Прошлый год показал прекрасные результаты многолетнего упорного труда по продвижению региона в плане туристической привлекательности, отметила исполнительный директоа Ассоциации отельеров Нижегородской области, директор отеля «Ботаника Лофт» Татьяна Исаева.