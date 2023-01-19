Нижегородская область попала в топ-30 туристического рейтинга России

Нижегородскую область включили в топ-30 Национального туристического рейтинга – 2022, сформированного журналом «Отдых в России» вместе с Центром инфокоммуникаций «Рейтинг».
Как пишет ИА «Время Н», Нижегородская область заняла в рейтинге шестое место. Прошлый год показал прекрасные результаты многолетнего упорного труда по продвижению региона в плане туристической привлекательности, отметила исполнительный директоа Ассоциации отельеров Нижегородской области, директор отеля «Ботаника Лофт» Татьяна Исаева.
Удобное расположение, реформы, проведенные к 800-летию Нижнего Новгорода, меры госпомощи, такие, как программа кешбэка, региональные проекты – все это позволяет активно развиваться региональной туротрасли, добавила эксперт.
Первенство в рейтинге осталось за Краснодарским краем. В пятерку лидеров вошли Московская область, Москва, Санкт-Петербург и Крым.