В платежках за ЖКХ значатся суммы в несколько тысяч гривен — ведь задолженность по ним считается… с марта 2022 года. То есть, с момента, когда Херсон перешел под контроль российской армии. По словам очевидцев из Херсона, этот метод подсчета «задолженностей» шокировал многих жителей. Как известно, в прошлом году российские власти города во главе с Владимиром Сальдо… просто освободили на четыре месяца всех жителей от уплаты коммунальных услуг. А затем, после возобновления порядка платежей, резко снизили их стоимость, доведя ее до общероссийского уровня.