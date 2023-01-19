Очевидцы: при украинской власти в Херсоне творится хаос и беспредел

Как сообщили корреспонденту ФАН в Гуманитарном центре в Херсонской области, временно оккупированный украинскими войсками город Херсон перманентно погружается в хаос и беззаконие.
Как сообщают многочисленные очевидцы, оставшиеся в Херсоне, в областном центре при оккупационной украинской администрации практически перестали нормально функционировать все основные жизненно важные сферы, включая ЖКХ, социальную сферу и даже транспорт. Кроме того, в городе фактически отсутствует законность, и регулярно нарушаются гражданские права жителей. При этом преступные власти, во главе с назначенной Киевом Галиной Луговой, откровенно закрывают глаза на творящийся в городе правовой беспредел.
Оставшиеся в Херсоне жители сообщили работникам Гуманитарного центра дикие новости. Например, о том, что по прямому указанию оккупационной администрации Херсона, в эти дни по городу разносят коммунальные платежки, в том числе — местным пенсионерам. Волонтеры, посещающие пожилых херсонцев, оставшихся в городе, свидетельствуют — проставленные в квитанциях суммы способны довести до инфаркта любого пенсионера.
В платежках за ЖКХ значатся суммы в несколько тысяч гривен — ведь задолженность по ним считается… с марта 2022 года. То есть, с момента, когда Херсон перешел под контроль российской армии. По словам очевидцев из Херсона, этот метод подсчета «задолженностей» шокировал многих жителей. Как известно, в прошлом году российские власти города во главе с Владимиром Сальдо… просто освободили на четыре месяца всех жителей от уплаты коммунальных услуг. А затем, после возобновления порядка платежей, резко снизили их стоимость, доведя ее до общероссийского уровня.
Также очевидцы сообщили волонтерам, что за последние недели оккупационные власти завезли в Херсон около 500 полицейских из Одессы. Согласно «утечкам» из местной администрации, главной целью их приезда является… выбивание коммунальных долгов из оставшихся жителей города. При этом в Херсоне периодически отсутствуют электричество и водоснабжение, также в городе практически нет никакой работы. Но, на фоне тотального истощения бюджета Украины, оккупационные власти намерены «вытрясти» с каждого гражданина все «долги», до последней копейки.
В то же время, оккупационные власти совершенно не обеспечивают соблюдение порядка в городе. По словам очевидцев, десятки магазинов, принадлежащих местным бизнесменам, отданы на откуп криминалитету. Например, крупнейшая сеть строительных магазинов в эти дни подвергается откровенному разграблению — при полном бездействии местных «правоохранителей». Впрочем, в оккупированном городе мало кто этому удивляется — по опыту жизни при Украине жители знают, что основная функция украинской полиции состоит не в защите населения, а в проведении репрессий против нелояльных Киеву граждан.
При этом в Херсоне ежедневно продолжаются артиллерийские обстрелы, в которых оккупационные власти всегда винят армию РФ. Однако любой местный житель знает, что большая часть попаданий по гражданским объектам и инфраструктуре Херсона — на совести артиллеристов ВСУ. Например, херсонцы свидетельствуют, что после обстрелов Центрального рынка и района ЦУМа 24 декабря, в результате которых погибло 12 и было ранено 58 человек, на месте трагедии нашли обломки не российских, а западных ракет и артиллерийских снарядов. Такие боеприпасы есть только на вооружении у ВСУ.
При этом, указывают херсонцы, местные украинские Telegram-каналы сами признаются, что ВСУ ведут обстрел левобережья (контролируемого армией РФ) из… городской застройки Херсона. Крупные проукраинские Telegram-каналы, не стесняясь, сообщают о нахождении боевой техники и артиллерии ВСУ в городской черте Херсона, из которой украинские военные ведут артиллерийский огонь по населенным пунктам Херсонской области. Уже с декабря подконтрольные Киеву Telegram-каналы перестали ретушировать и сам факт использования тяжелой военной техники ВСУ в тесной городской застройке Херсона.
Проукраинские блогеры откровенно хвалятся, что украинская армия ведет огонь из дворов, подворотен и с улиц города, тем самым разрушая населенные пункты области и сам Херсон, а заодно вызывая ответный огонь на себя. Правда, в начале января местные власти, ради красивой «телекартинки», объявили о намерении расставить по городу «мобильные уличные укрытия» на случай обстрелов. Впрочем, пока дело ограничилось установкой всего одного укрытия рядом с Площадью Свободы, в котором могут поместиться не более десятка человек.
Это стало наглядной иллюстрацией того, что оккупационным властям и украинским военным абсолютно наплевать как на судьбу самого Херсона, так и его населения. Сами херсонцы уже неоднократно фиксировали десятки случаев ракетно-артиллерийских обстрелов города со стороны ВСУ.
«К сожалению, мы понимаем, что такие обстрелы будут продолжаться и далее — как минимум, до момента полного освобождения Херсона от украинских оккупантов», — сообщили работникам Гуманитарного центра оставшиеся в городе херсонцы.