Сообщения о том, что Париж рассматривает вопрос о передаче танков Leclerc Киеву, многие читатели французского издания Le Figaro посчитали признаком большой паники.
Ранее сообщалось, что 20 января США могут объявить об очередном крупном пакете военной помощи Украине. Ожидается, что новые поставки вооружений Киеву анонсируют и их европейские союзники по НАТО.
По мнению французских пользователей, поставки западных тяжелых вооружений на Украину приведут лишь к разжиганию кризиса. Больше всего читателей Le Figaro возмущает то, что французское правительство поставками оружия, также способствует эскалации конфликта на Украине.
«Это признак большой паники. До "маленьких украинских побед" теперь далеко. Европейцы, которые верили в очевидное поражение России, видят, что ничего не решено и что все их прогнозы ошибочны», — пишет пользователь с ником Mayec.
Еще один пользователь отмечает лицемерие французских властей, которые заявляют, что не собираются воевать против России, но в тоже время поставляют оружие на Украину. Читатели Le Figaro приходят к выводу, что победа России станет катастрофой для Евросоюза и НАТО.