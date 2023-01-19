Дмитрий Губерниев уверен, что Костомаров справится с недугом

Спортивный комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев переживает за фигуриста Романа Костомарова. Он уверен, что спортсмен сможет победить болезнь.
Российский фигурист Роман Костомаров попал в реанимацию с диагнозом пневмония. В клинике его подключили к ИВЛ, а позднее понадобился и аппарат по насыщения крови кислородом. Сейчас, по информации некоторых изданий, состояние спортсмена улучшилось и его планируют отключить от ЭКМО. Губерниев уверен, что Костомаров настоящий боец и сможет выкарабкаться.
«Он — настоящий чемпион, и я очень надеюсь, что мы еще увидимся с ним, обнимемся. И он будет дарить людям много радости на льду и за его пределами. Поэтому, Ромка, держись! Ты справишься!» — пожелал комментатор в беседе с порталом «Народные Новости».
К слову, Губерниев не просто знает и находится в дружеских отношениях с Костомаровым. Он отзывается о нем, как хорошем и порядочном человеке, добавляя, что молится за здоровье Костомарова.