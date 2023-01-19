Дмитрий Губерниев уверен, что Костомаров справится с недугом

Российский фигурист Роман Костомаров попал в реанимацию с диагнозом пневмония. В клинике его подключили к ИВЛ, а позднее понадобился и аппарат по насыщения крови кислородом. Сейчас, по информации некоторых изданий, состояние спортсмена улучшилось и его планируют отключить от ЭКМО. Губерниев уверен, что Костомаров настоящий боец и сможет выкарабкаться.