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Власти Зимбабве осудили информационную войну Запада против республики

Весь мир
Власти Зимбабве осудили информационную войну Запада против республики

Хараре, 19 января. Министр информации, рекламы и радиовещания Зимбабве Моника Муцванга выступила с докладом «Эволюция информационных систем и ее влияние на национальную безопасность» в Университете национальной обороны.

Чиновница рассказала, что государственные структуры должны быть готовыми к атакам враждебной пропаганды. Она напомнила, что за провокациями СМИ неизбежно следует попытка завладеть ресурсами страны.

По словам министра, главной целью западных подстрекателей стало ядро нации — политические организации, которые одержали победу в борьбе за независимость. Транснациональные корпорации стремятся опорочить защитников Отечества, чтобы затем приступить к открытой интервенции.

В завершение речи Моника Муцванга заявила о приверженности идеалу свободной прессы и либерализации сектора медиа. Она рассказала о планах властей развивать местные СМИ для обеспечения доступа общества к актуальной информации.

Слушателями доклада стали участники Курса национальной обороны. Они поддержали выступление представителя правительства.

Ранее власти Зимбабве утвердили закон об ответственности за подрыв национальных интересов. Чиновники приняли решение в связи с попытками дестабилизировать обстановку в стране.
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