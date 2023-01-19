США проверяют на прочность терпение РФ: Аркатов о возможных поставках оружия «для ударов по Крыму»

Руководство США всеми силами старается сделать украинский конфликт долгоиграющим, а потому слухи о возможных поставках дальнобойных вооружений киевскому режиму обретают все более явные очертания, считает политолог Иван Аркатов.
Так американская газета The New York Times пишет, что Белый дом начал признавать нужду украинской армии в дополнительном вооружении для нанесения ударов по Крыму.
«После месяцев обсуждений с украинскими властями администрация Джо Байдена наконец начинает признавать, что Киеву могут потребоваться силы для удара по российской территории», — говорится в опубликованном материале.
Как выразился Аркатов, сильная Россия никогда не была нужна Западу ни в каком статусе, поэтому на данный момент власти США используют украинский конфликт, чтобы ослабить нашу страну.
«По мнению Запада, самый оптимальный статус для нашей страны — это территория, где нет российского государства. Или же Россия формата 1990-х. Именно поэтому США сейчас стараются сделать максимум для затягивания конфликта, для разрушения нашего государства. Если быть точнее, этот конфликт изначально был спровоцирован Вашингтоном для решения своих задач. Украина здесь лишь средство, инструмент», — пояснил политолог.
Сейчас своих возможностей у киевского режима практически не осталось, считает политолог, поскольку армия России активно и результативно уничтожает военную технику и склады ВСУ. На этом фоне Запад во главе с США старается максимально накачать оружием, в том числе и тяжелым, Украину. Аркатов уверен, что интерес Вашингтона в украинском конфликт один — затянуть его всеми силами, потому повышаются ставки и на слуху возможные удары по Крыму.
«С одной стороны, накачивая киевский режим оружием Запад проверяет на прочность терпение России и отслеживает, чем ответит наша страна. С другой — США с этим делом явно спешат из-за внутриполитической ситуации. Демократы вполне обоснованно опасаются, что республиканцы вскоре будут все жестче и жестче контролировать поставки оружия Киеву, а то и вовсе свернут их до минимума. Сегодняшнее руководство США делает все, чтобы затянуть конфликт. Поэтому и такие заявления. А для нас это лишь еще одно подтверждение, что надо отодвигать линию соприкосновения и выполнять поставленные задачи в рамках СВО», — заключил эксперт.
При этом американцы прекрасно понимают, к чему могут привести подобные шаги. Так Аналитик издания The American Conservative Дуг Бэндоу предположил, что действия США в рамках украинского кризиса могут привести к полноценному конфликту с Россией. По его мнению, сейчас Вашингтон должен решить, какие риски он готов взять на себя от имени Украины.