США проверяют на прочность терпение РФ: Аркатов о возможных поставках оружия «для ударов по Крыму»

Сейчас своих возможностей у киевского режима практически не осталось, считает политолог, поскольку армия России активно и результативно уничтожает военную технику и склады ВСУ. На этом фоне Запад во главе с США старается максимально накачать оружием, в том числе и тяжелым, Украину. Аркатов уверен, что интерес Вашингтона в украинском конфликт один — затянуть его всеми силами, потому повышаются ставки и на слуху возможные удары по Крыму.