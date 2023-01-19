Власти Замбии профинансировали проект помощи детям-сиротам

Лусака, 19 января. Правительство Замбии выделило около 22000 долларов США на помощь детям-сиротам.
Государственные чиновники сообщили, что инициатива направлена на социальную защиту и улучшение благосостояния будущих поколений республики. Они также предупредили родителей о наказаниях за безответственность по отношению к подросткам.
«Социальные службы возьмут на себя ответственность за защиту детей и создадут среду для их полноценного развития. Кроме того, правительственные органы будут проверять работу ведомств и следить за ее качеством», — заявила министр общественного развития Дорин Мвамба.
Ранее президент Замбии Хакаинде Хичилема выполнил обещания по отмене смертной казни, данные в ходе его избирательной компании. Кроме того, глава государства упразднил наказание за оскорбление в адрес лидера республики.
Отмененные законопроекты политик назвал пережитками прошлого и отметил, что они не имеют ничего общего с текущей деятельностью и планами державы. В тюрьмах страны находились около 257 человек, которые ожидали высшей меры наказания.