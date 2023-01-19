Власти Ботсваны инвестировали более двух миллионов долларов США в развитие инфраструктуры Африки

Габороне, 19 января. Власти Ботсваны инвестировали 2,7 миллиона долларов США в инициативу Africa 50, который призван модернизировать инфраструктуру Африки.
Эти вложения сделали республику акционером и одним из государств-партнеров платформы. Это позволит правительству получать дивиденды с реализованных объектов и принимать участие в экономическом развитии Черного континента.
Инициатива Africa50 была создана лидерами стран материка совместно с «Африканским банком развития» (AfDB) для преодоления дефицита финансирования инфраструктуры. Она направлена на реализацию инвестирования в различные перспективные проекты, которые улучшат качество жизни африканцев.
Ранее AfDB опубликовал Индекс промышленного роста Черного континента. Эксперты организации собрали статистику за последние десять лет по данным 52 государств и сравнили их по 19 различным показателям.
Специалисты отметили экономический рост в 37 странах материка, однако назвали его медленным. В дополнение к этому аналитики сообщили, что республики Центральной Африки увеличили долю производственного сектора более чем на 9%.