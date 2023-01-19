Подоляка рассказал об опасности «прыгающих» бомб GLSDB, которые могут появиться на Украине

Журналист Юрий Подоляка рассказал об опасности так называемых «прыгающих» или планирующих бомб GLSDB, которые могут войти в новый пакет американской военной помощи для Украины.
GLSDB — это малогабаритная бомба, адаптированная для запуска наземными пусковыми установками, в том числе РСЗО HIMARS. На бомбе установлен реактивный ускоритель и крылья, что позволяет ей достигать целей на удаленности до 150 километров.
«Плюс ее диаметр все те же 227-мм, что позволяет стрелять пакетами, что в свою очередь усложняет работу систем ПВО», — заявил Подоляка.
Эксперт назвал GLSDB «редкостным головняком», поскольку они могут заходить на цель с разных направлений и поражать движущиеся объекты благодаря головке самонаведения. Бомба стоит всего 40 тысяч долларов, поэтому ВСУ могут получить их в достаточно большом количестве, предупредил Подоляка.
Напомним, в ноябре американские СМИ сообщили, что компания Boeing, разработавшая высокоточные боеприпасы GLSDB, предложила Пентагону отправить их на Украину. Накануне в США заявили, что эти системы могут войти в очередной пакет военной помощи для Украины.