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Подоляка рассказал об опасности «прыгающих» бомб GLSDB, которые могут появиться на Украине

Армия
Подоляка рассказал об опасности «прыгающих» бомб GLSDB, которые могут появиться на Украине

Журналист Юрий Подоляка рассказал об опасности так называемых «прыгающих» или планирующих бомб GLSDB, которые могут войти в новый пакет американской военной помощи для Украины.

GLSDB — это малогабаритная бомба, адаптированная для запуска наземными пусковыми установками, в том числе РСЗО HIMARS. На бомбе установлен реактивный ускоритель и крылья, что позволяет ей достигать целей на удаленности до 150 километров.

«Плюс ее диаметр все те же 227-мм, что позволяет стрелять пакетами, что в свою очередь усложняет работу систем ПВО», — заявил Подоляка.

Эксперт назвал GLSDB «редкостным головняком», поскольку они могут заходить на цель с разных направлений и поражать движущиеся объекты благодаря головке самонаведения. Бомба стоит всего 40 тысяч долларов, поэтому ВСУ могут получить их в достаточно большом количестве, предупредил Подоляка.

Напомним, в ноябре американские СМИ сообщили, что компания Boeing, разработавшая высокоточные боеприпасы GLSDB, предложила Пентагону отправить их на Украину. Накануне в США заявили, что эти системы могут войти в очередной пакет военной помощи для Украины.
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