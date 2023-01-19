Количество пострадавших при землетрясении в Иране превысило 190 человек

Более 190 человек получили различного рода травмы в результате землетрясения в Иране. Разрушено не менее 500 жилых домов, сообщил губернатор провинции Западный Азербайджан.
В медицинские учреждения провинции обратились 194 человека, 24 из которых госпитализировали. Власти пообещали обеспечить пострадавших от землетрясения всем необходимым в ближайшее время.
Для людей разбили палаточный лагерь и раздают продукты и воду. Всего на территории Западного Азербайджана порядка 500 жилых домов получили значительные повреждения, многие из них полностью разрушены.