Экономист Беляев считает, что новые регионы станут донорами российской экономики

В беседе с изданием Pravda.Ru эксперт отметил, что деньги, которые будут вкладываться в новые регионы являются ни в коем случае не прямыми затратами, а инвестициями. Восстановление республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей дает заказы другим регионам, создает рабочие места. А когда регионы будут восстановлены, они органично вольются в российский экономический комплекс.