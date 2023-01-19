Экономист Беляев считает, что новые регионы станут донорами российской экономики

Финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев дал прогноз по финансовой ситуации в России в наступившем году, а также рассказал, как повлияют на экономику страны новые регионы.
В беседе с изданием Pravda.Ru эксперт отметил, что деньги, которые будут вкладываться в новые регионы являются ни в коем случае не прямыми затратами, а инвестициями. Восстановление республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей дает заказы другим регионам, создает рабочие места. А когда регионы будут восстановлены, они органично вольются в российский экономический комплекс.
Уголь, сталь, машиностроение, сельское хозяйство — отрасли, которые развиты в новых регионах. Их интеграция в экономику страны принесет пользу и самим промышленным и сельскохозяйственным центрам новых регионов, и всей России.