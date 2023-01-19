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Доктор Мясников назвал ошибки при измерении давления, которые допускают даже врачи

Общество
Доктор Мясников назвал ошибки при измерении давления, которые допускают даже врачи

Даже врачи допускают ошибки при измерении артериального давления. Подробности рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

Зачастую медики впопыхах проводят процедуру, из-за чего полученные данные могут оказаться некорректными. В действительности давление необходимо измерять трижды, а пациент должен быть в состоянии покоя, написал Мясников в своем Telegram-канале.

«Вы пришли, посидели пять минут, и только после этого вам меряют давление. Потом вы опять сидите пять минут — еще раз измеряют. Вы снова отдыхаете, и процедура повторяется в третий раз», — объяснил врач.

Одним из заблуждений является граница «нормального» артериального давления. Вопреки распространенному мнению, показатель должен составлять не 120 на 80, а 110 на 70, подчеркнул доктор.
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