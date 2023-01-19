Доктор Мясников назвал ошибки при измерении давления, которые допускают даже врачи

Даже врачи допускают ошибки при измерении артериального давления. Подробности рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.
Зачастую медики впопыхах проводят процедуру, из-за чего полученные данные могут оказаться некорректными. В действительности давление необходимо измерять трижды, а пациент должен быть в состоянии покоя, написал Мясников в своем Telegram-канале.
«Вы пришли, посидели пять минут, и только после этого вам меряют давление. Потом вы опять сидите пять минут — еще раз измеряют. Вы снова отдыхаете, и процедура повторяется в третий раз», — объяснил врач.
Одним из заблуждений является граница «нормального» артериального давления. Вопреки распространенному мнению, показатель должен составлять не 120 на 80, а 110 на 70, подчеркнул доктор.