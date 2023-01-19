Бэллу Куркову похоронят на Смоленском кладбище в Петербурге 23 января

Заслуженный работник культуры РСФСР Бэлла Куркова скончалась 18 января на 88-м году жизни. Похороны известной тележурналистки состоятся на Смоленском кладбище 23 января.
Отпевание пройдет в Спасо-Преображенском соборе. Гражданской панихиды пока не предусмотрено. Источник ФАН сообщил, что причиной смерти Курковой стала остановка сердца.
Карьера журналистки началась с работы в газете «Советская Чукотка». В 60-х она была корреспондентом детского издания «Ленинские искры». Затем Куркова стала работать на телевидении и доросла до должности директора Ленинградской дирекции ВГТРК. С 1992 года заняла место председателя Федеральной телерадиовещательной службы «Россия».