Европейские депутаты одобрили резолюцию о трибунале по России

Европарламент поддержал резолюцию о трибунале по России из-за ситуации на Украине. Информация появилась на сайте структуры.
Согласно полученной информации, европейские депутаты требуют привлечь Россию к ответственности за «преступления». Это касается политического и военного руководства страны. Однако резолюция не является обязательной к исполнению.
«Депутаты ЕП призывают ЕС в тесном сотрудничестве с Украиной и международным сообществом добиваться создания специального международного трибунала», – сказано в сообщении.
Ранее стало известно, что Россия приняла ответные меры на санкции со стороны ЕС. Москва включила в стоп-лист некоторых европейских чиновников.