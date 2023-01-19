Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Европейские депутаты одобрили резолюцию о трибунале по России

Политика
Европейские депутаты одобрили резолюцию о трибунале по России

Европарламент поддержал резолюцию о трибунале по России из-за ситуации на Украине. Информация появилась на сайте структуры.

Согласно полученной информации, европейские депутаты требуют привлечь Россию к ответственности за «преступления». Это касается политического и военного руководства страны. Однако резолюция не является обязательной к исполнению.

«Депутаты ЕП призывают ЕС в тесном сотрудничестве с Украиной и международным сообществом добиваться создания специального международного трибунала», – сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что Россия приняла ответные меры на санкции со стороны ЕС. Москва включила в стоп-лист некоторых европейских чиновников.
россия европарламент Резолюция
Военкоры ФАН
Лучшие в аду