Французы массово отказываются заводить детей из-за страха перед будущим

Те, кто решаются на рождение детей во Франции, как правило, предпочитают останавливаться на одном ребенке. В 2022 году в стране появились на свет 723 тысячи детей. Это на 19 тысяч меньше, чем в 2021-м. Проблема усугубляется тем, что такая тенденция будет сохраняться. Властям вряд ли удастся защитить экономику страны.