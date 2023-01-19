Испанским зоозащитникам не удалось запретить ежегодный ритуал «очищения огнем» лошадей

В испанском городке Сан-Бартоломе-де-Пинарес состоялся фестиваль «Лас Луминариас». Наездники со всей страны вместе со скакунами прыгали через костры, следуя правилам древнего обряда очищения. В последние годы традиция стала предметом жарких споров между ее сторонниками и зоозащитниками, уверенными в бесчеловечности ритуала.
Цокот копыт и яркий свет огромного костра: всадники направляют прямо в огонь своих жеребцов, которые грациозно перепрыгивают через жгучие языки пламени. Так в испанской провинции Авила уже три века подряд проходит знаменитый и зрелищный фестиваль «Лас Луминариас», или, как его еще называют, «праздник очищения».
Мероприятие традиционно проходит в канун Дня святого Антония — покровителя животных. Прыжок через огонь считается важным обрядом. Местные жители верят, что после него лошадь будет здорова и невредима весь год.
По словам организаторов мероприятия, в Сан-Бартоломе-де-Пинарес было зажжено около 20 костров. Перед обрядом хвосты и гривы скакунов стригут либо заплетают, чтобы они не загорелись. Как подчеркнул мэр города, уже несколько лет опасный ритуал проводится в присутствии ветеринаров, которые внимательно следят за состоянием животных. Кроме того, скакунов щедро поливают водой, чтобы им не было слишком жарко.