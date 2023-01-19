Испанским зоозащитникам не удалось запретить ежегодный ритуал «очищения огнем» лошадей

По словам организаторов мероприятия, в Сан-Бартоломе-де-Пинарес было зажжено около 20 костров. Перед обрядом хвосты и гривы скакунов стригут либо заплетают, чтобы они не загорелись. Как подчеркнул мэр города, уже несколько лет опасный ритуал проводится в присутствии ветеринаров, которые внимательно следят за состоянием животных. Кроме того, скакунов щедро поливают водой, чтобы им не было слишком жарко.