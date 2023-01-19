Анастасия Волочкова рассказала ФАН, как спасается от растяжения паховых связок

Анастасия Волочкова также отметила, что главное затруднение заключается не только в боли, которую она испытывает, но и в том, что уже совсем скоро она должна предстать на сцене перед зрителями. Именно поэтому в настоящее время вопрос выздоровления для нее крайне важен.