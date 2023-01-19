Анастасия Волочкова рассказала ФАН, как спасается от растяжения паховых связок

Балерина, заслуженная артистка РФ Анастасия Волочкова в настоящий момент делает все возможное, чтобы вылечить больную ногу в преддверии своего большого выступления. Об этом в беседе с ФАН рассказала сама артистка.
Собеседница рассказала, что как раз в момент разговора с корреспондентом Федерального агентства новостей спортивному врачу спешит на прием к спортивному врачу.
«Для меня сейчас самое главное — решить проблему с моей ногой, потому что у меня очень сильное растяжение связок, паховых», — сообщила балерина.
Анастасия Волочкова также отметила, что главное затруднение заключается не только в боли, которую она испытывает, но и в том, что уже совсем скоро она должна предстать на сцене перед зрителями. Именно поэтому в настоящее время вопрос выздоровления для нее крайне важен.
«Мне нужно вылечить ногу, потому что скоро у меня большое выступление — “Балерина в зазеркалье цирка”», — пояснила собеседница ФАН.
Кроме того, артистка выразила негодование на чрезмерное внимание журналистов к своей персоне. По ее мнению, такой повышенный интерес означает, что без нее медийное пространство в части шоу-бизнеса больше некому заполнить.
«Столько всего нужно успеть в этот день, и только я вчера вернулась — на меня все журналисты, люди добрые вы, как подорванные, набросились. Каждому что-то нужно: одному — купель, другому новости. Что, без Волочковой не существует жизнь в этой стране. Я думаю, так и есть», — заключила балерина.
Ранее музыкант Юрий Лоза в беседе с ФАН включение своего имени в новый санкционный список Киева. По его словам, такие действия вызывают у него смех.