Агентство Bloomberg заявило о смешивании российской нефти в Сингапуре для перепродажи

Резервуары для хранения нефти в Сингапуре стали пользоваться очень большим спросом. Агентство Bloomberg утверждает, что с их помощью российское сырье смешивается с топливом из других источников, а дальше распространяется по всему миру.
Оператор резервуаров и специалист по логистике, пожелавшие остаться неизвестными, отметили, что такая схема помогает скрыть российское происхождение нефти в условиях санкций.
Вице-президент сингапурской консалтинговой компании Miyabi Industries Уильям Тана подтвердил, что трейдеры и поставщики собираются хранить и смешивать энергоресурс из РФ в связи с «очень хорошей прибылью». По его словам, часть конечного продукта могут отправлять на бункеровку в Сингапуре или продавать в соседние страны, например Индонезию и Вьетнам.