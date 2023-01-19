Агентство Bloomberg заявило о смешивании российской нефти в Сингапуре для перепродажи

Вице-президент сингапурской консалтинговой компании Miyabi Industries Уильям Тана подтвердил, что трейдеры и поставщики собираются хранить и смешивать энергоресурс из РФ в связи с «очень хорошей прибылью». По его словам, часть конечного продукта могут отправлять на бункеровку в Сингапуре или продавать в соседние страны, например Индонезию и Вьетнам.