Пульмонолог Моисеев объяснил, почему назначенное врачом лечение иногда не действует

Многие люди жалуются, что назначенное врачом лечение им не помогает. Терапевт-пульмонолог отделения профпатологии и пульмонологии университетской Клинической больницы Сеченовского университета Минздрава России Алексей Моисеев объяснил, почему это происходит.
Нередко люди сами выписывают себе антибиотики при простуде, гриппе или COVID-19. Однако такие действия только вредят организму, особенно в перспективе. Организм человека привыкает к таким препаратам и перестает на них реагировать, передает rg.ru.
«Причин в нарастании проблемы резистентности много: это и повышение глобальной доступности антибактериальных препаратов в течение долгого времени, и их продажа без назначения врача или неправильное применение», — отметил Алексей Моисеев.
Он посоветовал принимать антибиотики только по рекомендации врача, а также всегда заканчивать курс лечения. Более того, такие серьезные препараты стоит использовать только при острой необходимости.