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Пульмонолог Моисеев объяснил, почему назначенное врачом лечение иногда не действует

Общество
Пульмонолог Моисеев объяснил, почему назначенное врачом лечение иногда не действует

Многие люди жалуются, что назначенное врачом лечение им не помогает. Терапевт-пульмонолог отделения профпатологии и пульмонологии университетской Клинической больницы Сеченовского университета Минздрава России Алексей Моисеев объяснил, почему это происходит.

Нередко люди сами выписывают себе антибиотики при простуде, гриппе или COVID-19. Однако такие действия только вредят организму, особенно в перспективе. Организм человека привыкает к таким препаратам и перестает на них реагировать, передает rg.ru.

«Причин в нарастании проблемы резистентности много: это и повышение глобальной доступности антибактериальных препаратов в течение долгого времени, и их продажа без назначения врача или неправильное применение», — отметил Алексей Моисеев.

Он посоветовал принимать антибиотики только по рекомендации врача, а также всегда заканчивать курс лечения. Более того, такие серьезные препараты стоит использовать только при острой необходимости.
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