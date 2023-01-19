События в Донбассе на 15:00 19 января: Киев лишился трех «Цезарей», ВСУ применяют на фронте белый фосфор

Украинский военнопленный, проходящий лечение в одной из больниц ЛНР, рассказал об очередном эпизоде «дружественного огня» со стороны ВСУ. По словам бойца, находясь на позиции вместе с товарищами, он заметил пролет беспилотника, который они сочли «своим». Через некоторое время по ним была выпущена мина, из-за разрыва которой трое погибли и пятеро получили ранения. При этом «старожилы» сообщили, что огонь действительно велся с позиций ВСУ. Солдат пояснил, что такие инциденты происходят из-за слабой координации действий между подразделениями.