Международная редакция ФАН рассказывает о главных событиях в Донбассе в рамках спецоперации ВС России к этому часу.
Донецкая Народная Республика
Министерство обороны РФ вновь сообщило об уничтожении нескольких артиллерийских установок противника на Донецком направлении. Согласно данным брифинга, киевский режим потерял три французских «самоходки» Caesar и гаубицу M777 калибра 155 миллиметров, а также советские САУ — одну «Гвоздику» и две «Акации». Кроме того, ликвидировано до 80 солдат ВСУ, 2 бронемашины, 4 автомобиля и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Также Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились склада боеприпасов в населенном пункте Карловка.
В результате обстрелов со стороны ВСУ в ДНР пострадал ряд инфраструктурных объектов. Как уточняют в МЧС республики, в течение минувших суток ущерб был нанесен зданиям «Донецкой железной дороги» и хлебокомбината в Дебальцево. Кроме того, не менее 11 жилых домов получили различные повреждения.
В течение дня армия киевского режима продолжала атаки. Так, целью ВСУ на данный момент стали Макеевка, Горловка и несколько районов Донецка. Некоторые из них — неоднократно.
Защитники Донбасса не оставили атаки без ответа: они продолжают противостоять врагу вдоль всей линии фронта.
По данным военкоров, прицельными ударами российских ракет и артиллерии сегодня были поражены объекты ВСУ в Верхнекаменском, Веселом, Кирово, Авдеевке, Водяном, Первомайском, Георгиевке, Марьинке и других населенных пунктах Донбасса, где закрепились вражеские силы.
Особо примечательной можно назвать обстановку на Бахмутском направлении, где бойцы ЧВК «Вагнер» взяли под контроль населенный пункт Клещеевка. Несмотря на то, что зачистка его окрестностей продолжается, ВСУ не хотят отступать и сражаются до последнего — успех там обеспечивает возможность атаковать районный центр с юго-запада.
«Напомню, что взятие Клещеевки — это стратегически важный успех, который позволит отрядам ЧВК "Вагнер" получить пятую точку захода в Бахмут и поставить под угрозу пути снабжения ВСУ на рубеже Часов Яр — Бахмут», — оценивает ситуацию военкор Александр Симонов.
Агентство РИА Новости, взявшее интервью у одного из «вагнеровцев», сообщает о применении украинскими войсками боеприпасов с белым фосфором. В основном такие снаряды используются противником в Бахмуте, однако и на других участках передовой отмечаются подобные случаи.
Луганская Народная Республика
Вчера целью ВСУ в ЛНР стал населенный пункт Сватово, где ударом артиллерии был разрушен жилой дом. Сегодня же сообщений о подобных атаках на республику пока не было.
Впрочем, речь в данном случае идет про обстрелы мирных населенных пунктов, а на линии боевого соприкосновения продолжаются ожесточенные перестрелки и сражения. По данным МО РФ, на Лиманском направлении Армия России ликвидировала более 60 украинских военнослужащих, гаубицу Д-20 и несколько единиц техники. Также в Невском выведен из строя склад артиллерийских боеприпасов противника.
Украинский военнопленный, проходящий лечение в одной из больниц ЛНР, рассказал об очередном эпизоде «дружественного огня» со стороны ВСУ. По словам бойца, находясь на позиции вместе с товарищами, он заметил пролет беспилотника, который они сочли «своим». Через некоторое время по ним была выпущена мина, из-за разрыва которой трое погибли и пятеро получили ранения. При этом «старожилы» сообщили, что огонь действительно велся с позиций ВСУ. Солдат пояснил, что такие инциденты происходят из-за слабой координации действий между подразделениями.
Волонтеры «Народного фронта» при поддержке Народной милиции ЛНР доставили в республику партию гуманитарной помощи. В состав вошли генераторы, телевизоры и лекарства для медицинских пунктов и полевых госпиталей.
Кроме того, накануне вечером на Родину из украинского плена вернулись 30 бойцов Народной милиции ЛНР. Сейчас все они находятся в одном из медучреждений региона, где производится оценка физического и психологического состояния. Сразу же после пересечения границы РФ военнослужащие уже прошли медицинский осмотр и получили первую помощь, в Луганске же их ждет более основательная реабилитация.