Психотерапевт Наталья Толстая объяснила, почему женщины трудятся в браке «за двоих»

Вопросы быта и финансов — самые распространенные в семье. И, увы, именно они чаще всего служат предметов споров между супругами. В комментарии ФАН врач-психотерапевт, писатель Наталья Толстая рассказала о правильном определении брака.
Нередко женщины взваливают на себя слишком много обязанностей. Здесь и уборка, и готовка, и стирка… Помимо этого необходимо оставаться любящей и заботливой женой. Но порой чрезмерная любовь к супругу может стать причиной для споров в будущем.
«Пока мужчина понимает, что с ним рядом волевая женщина, у него не появляется особой нужды вставать с дивана и начинать что-то делать. Мужчины морально не так стойки как женщины. Психологи на протяжении последних 25-30 лет учат, что правильное определение брака — когда мы тянем лямку жизни вместе. Именно поэтому женщины и работают, и зарабатывают, чтобы не упрекать и не рассчитывать на кого-то, не зависеть по мелочам», — отметила эксперт.
В заключении Наталья Толстая добавила, что порой женщины, сами того не подозревая, позволяют мужчинам чрезмерную слабость и из любимых жен превращаются в матерей. С этим, по мнению психотерапевта стоит работать, обратить внимание на курсы, которые позволят перестроиться.
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