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Геннадий Хазанов признался, что ему трудно говорить о смерти Николая Досталя

Общество
Геннадий Хазанов признался, что ему трудно говорить о смерти Николая Досталя

Народный артист РСФСР Геннадий Хазанов признался, что ему трудно говорить о смерти Николая Досталя. Режиссер был близким человеком для актера.

Хазанов рассказал, что кончина Досталя не была для него неожиданностью. Он знал о тяжелой болезни режиссера. Актер сильно переживает из-за смерти кинематографиста.

«Мне очень трудно говорить о потере этого человека. Для меня это как часть моего организма. Ничего, кроме слез, горечи, сожаления и светлой памяти сказать не могу», — заявил Хазанов изданию «Звезда».

Досталь скончался 18 января на 77-м году жизни. О смерти режиссера также высказался актер Александр Коршунов. Он рассказал, что кинематографист был полон жизни и энергии и планировал продолжать работу над своими проектами.
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