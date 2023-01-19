Актер Роман Мадянов рассказал, за что больше всего ценил режиссера Николая Досталя

В Москве на 77-м году жизни скончался советский и российский кинорежиссер, сценарист и актер, народный артист Российской Федерации Николай Николаевич Досталь. В артистической среде переживают его уход как тяжелую утрату. О том, что прославленный режиссер был ему другом и наставником по жизни, рассказал ФАН актер, снявшийся в картинах мастера, заслуженный артист РСФСР Роман Мадянов.
Актер тяжело переживает уход такого большого режиссера и значимого в его собственной жизни человека. Он не считает, что смерть — это повод для разговора. Однако благодарен Николаю Досталю за огромное влияние на свою работу и творческое развитие.
«Больше всего, наверное, проектов было у меня с Николаем Николаевичем. Это режиссер и человек, который однозначно вытащил, повторно вытащил меня в большое кино и никогда не выпускал из виду. Я даже боюсь начинать перечислять проекты, сделанные с ним. Для меня это серьезный такой удар. Я пока не до конца осознал это. Для меня — ушел близкий, родной человек, который мне доверял, который ценил мою работу, знал, всегда прислушивался и тем не менее старался что-то во мне изменить. Вот это главная ценность его, пожалуй — что он мог себе позволить сказать мне: попробуй, Рома, вот это, у тебя такого не было. И я благодарен ему за это».
Ранее актер Сергей Баталов, вспоминая Николая Досталя, рассказал ФАН, что режиссер привел его в кино.