Актер Роман Мадянов рассказал, за что больше всего ценил режиссера Николая Досталя

В Москве на 77-м году жизни скончался советский и российский кинорежиссер, сценарист и актер, народный артист Российской Федерации Николай Николаевич Досталь. В артистической среде переживают его уход как тяжелую утрату. О том, что прославленный режиссер был ему другом и наставником по жизни, рассказал ФАН актер, снявшийся в картинах мастера, заслуженный артист РСФСР Роман Мадянов.