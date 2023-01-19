Премьер-министр ЦАР Феликс Молуа рассказал о перспективах сотрудничества Москвы и Банги

Санкт-Петербург, 19 января. Премьер-министр ЦАР Феликс Молуа в рамках рабочего визита в РФ дал✱ интервью французскому подразделению телеканала Russia Today, где рассказал о перспективах сотрудничества Москвы и Банги.
Глава правительства республики высоко оценил двустороннее партнерство. Политик считает, что Россия вносит весомый вклад в процесс восстановления мира и стабильности на территории Центральной Африки.
В интервью Молуа уделил особое внимание информационной войне, которую Париж развязал против Банги. Кроме того, премьер-министр прокомментировал покушение на руководителя Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого, которое произошло 16 декабря 2022 года.
Ранее глава правительства Центральноафриканской Республики встретился с новым представителем ЭСЦАГ в стране Франсуа Муэли Кумбой. Стороны обсудили перспективы сотрудничества и подчеркнули важность постоянных консультаций по актуальным международным вопросам.
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