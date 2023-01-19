Премьер-министр ЦАР Феликс Молуа рассказал о перспективах сотрудничества Москвы и Банги

В интервью Молуа уделил особое внимание информационной войне, которую Париж развязал против Банги. Кроме того, премьер-министр прокомментировал покушение на руководителя Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого, которое произошло 16 декабря 2022 года.