Новосибирский священник назвал правила обращения со святой водой

Священник Вознесенского кафедрального собора в Новосибирске Дмитрий Сальников дал несколько советов по правильному использованию святой воды.
По мнению Сальникова, не стоит гнаться за большим количеством крещенской святой воды, как делают некоторые прихожане, принося с собой пятилитровые емкости. Вполне достаточно ограничиться 1-1,5 литрами, так как этого объема хватает до следующего Крещения, сообщает novos.mk.ru.
Емкость обязательно должна быть чистой, хранить святую воду следует в чистом и желательно темном месте, но не ставить в холодильник. Наиболее подходящее место рядом с иконами и другими освященными предметами. Каждое утро ее надо регулярно натощак, перекрестившись, с молитвой и благоговением употреблять внутрь, а вот умываться ею не следует.