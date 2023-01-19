Новосибирский священник назвал правила обращения со святой водой

Емкость обязательно должна быть чистой, хранить святую воду следует в чистом и желательно темном месте, но не ставить в холодильник. Наиболее подходящее место рядом с иконами и другими освященными предметами. Каждое утро ее надо регулярно натощак, перекрестившись, с молитвой и благоговением употреблять внутрь, а вот умываться ею не следует.