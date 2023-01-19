Соревнование клуба инвалидов-колясочников «Сергий» состоялось в Подмосковье

Первенство на кубок клуба инвалидов-колясочников «Сергий» провели в Краснозаводске Московской области. Состязания собрали порядка 60 спортсменов из 10 клубов.
Как сообщает «ТВР24», дисциплины, представленные на данном турнире, для людей с ограниченными возможностями являются спортом больших достижений, требующим от участников больших сил и воли. Это такие дисциплины, как «Бочча», «Джакколо», «Шаффлборд», «Дартс» и «Настольный теннис», отметил глава общественной организации инвалидов «Колесница», член Общественной палаты Московской области Игорь Гундеров.
В 2023 году клубу «Сергий» исполняется 19 лет. В самом начале своей деятельности в клубе занимались всего шесть человек. В настоящее время заведение посещают около 40 участников. Члены организации общаются, тренируются, выезжают на природу, на спортивные турниры, в кино – ведут активную, насыщенную жизнь, рассказал руководитель клуба инвалидов-колясочников «Сергий» Олег Завидов.
По результатам турнира кубок остался у организаторов мероприятия. Клуб «Сергий» в командном зачете набрал самое большое количество призовых мест.