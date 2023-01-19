Соревнование клуба инвалидов-колясочников «Сергий» состоялось в Подмосковье

В 2023 году клубу «Сергий» исполняется 19 лет. В самом начале своей деятельности в клубе занимались всего шесть человек. В настоящее время заведение посещают около 40 участников. Члены организации общаются, тренируются, выезжают на природу, на спортивные турниры, в кино – ведут активную, насыщенную жизнь, рассказал руководитель клуба инвалидов-колясочников «Сергий» Олег Завидов.