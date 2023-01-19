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ВТБ анонсировал запуск первого для России онлайн-банка в мессенджере Telegram

Экономика
ВТБ анонсировал запуск первого для России онлайн-банка в мессенджере Telegram

ВТБ первым в России запустит полноценный онлайн-банк в Telegram, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр банка.

Клиентам организации станут доступны такие операции, как просмотр баланса счета, переводы через СБП и оплата мобильной связи, объяснили в банке. Также планируется внедрить оплату по QR-коду, просмотр истории операций, переводы между своими счетами и на свои карты в других банках и ряд других функций.

Онлайн-банк в мессенджере со всеми повседневными банковскими услугами будет полноценно запущен к концу года. Он будет создан на базе чат-бота и в перспективе разовьется в полноценную замену приложения для пользователей iOS, пишет INFOX.

По прогнозам старшего вице-президента ВТБ Никиты Чугунова, за год сервисом должны воспользоваться сотни тысяч россиян.
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