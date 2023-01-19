ВТБ анонсировал запуск первого для России онлайн-банка в мессенджере Telegram

Клиентам организации станут доступны такие операции, как просмотр баланса счета, переводы через СБП и оплата мобильной связи, объяснили в банке. Также планируется внедрить оплату по QR-коду, просмотр истории операций, переводы между своими счетами и на свои карты в других банках и ряд других функций.