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Глава Польши Дуда: конфликт на Украине закончится за столом переговоров

Политика
Глава Польши Дуда: конфликт на Украине закончится за столом переговоров

Окончание конфликта на Украине произойдет за столом переговоров. Так считает президент Польши Анджей Дуда.

В ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе он признал, что на данный момент соответствующих условий нет. Таким образом польский лидер разделил позицию генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на этот счет.

«Таков порядок вещей. Так обычно завершаются войны. И эта, такая важная для всего мира, тоже так закончится», — спрогнозировал Дуда.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал комментарий по этому поводу. По его словам, окончание боевых действий зависит от готовности главы Украины Владимира Зеленского принять во внимание требования официальной Москвы.
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