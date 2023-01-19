Майли Сайрус, Шакира и Рита Дакота отомстили бывшим с помощью песен

Сайрус выпустила песню Flowers в день рождения ее бывшего возлюбленного Лиама Хемсворта. В композиции есть слова: «Мы были правы, пока не ошиблись, построили дом и смотрели, как он горит». Поклонники решили, что строчки посвящены отношениям певицы. У Сайрус и Хемсворта был особняк в Малибу, который пострадал от пожара в 2018 году.