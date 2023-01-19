Майли Сайрус, Шакира и Рита Дакота отомстили бывшим с помощью песен

Известные певицы часто выливают эмоции после расставаний в свои композиции. В их числе оказались Майли Сайрус, Шакира и российская исполнительница Рита Дакота, которые решили отомстить бывшим возлюбленным в своих композициях.
Сайрус выпустила песню Flowers в день рождения ее бывшего возлюбленного Лиама Хемсворта. В композиции есть слова: «Мы были правы, пока не ошиблись, построили дом и смотрели, как он горит». Поклонники решили, что строчки посвящены отношениям певицы. У Сайрус и Хемсворта был особняк в Малибу, который пострадал от пожара в 2018 году.
Недавно Шакира со скандалом рассталась с футболистом Жераром Пике. В скором времени спортсмен представил публике новую возлюбленную. В своей новой песне Bzrp Music Sessions, Vol. 53 певица рассказала, как Пике оставил ее с долгами в налоговой и призналась, что больше не препятствует его отношениям с молодой любовницей.
Для поклонников Риты Дакоты и Влада Соколовского новость о разводе пары стала неожиданностью. Оказалось, певец изменял жене даже во время беременности. После расставания Дакота записала песню «Новые линии». В клипе она показала несколько семейных кадров с Соколовским и призналась, что счастлива без бывшего мужа.