Сумма зарубежных депозитов россиян достигла в ноябре рекордных 81,7 млрд долларов

Россияне с начала 2022 года в 2,7 раза увеличили сумму депозитов, открытых в иностранных банках. По итогам ноября этот показатель достиг рекордных 81,7 млрд долларов, следует из расчетов РИА Новости, основанных на данных Центробанка.
Согласно информации регулятора, в октябре срочные вклады российских граждан за рубежом составляли 75,9 млрд долларов, а в январе прошлого года их размер оценивался лишь в 30,6 млрд долларов. В рублевом эквиваленте сумма депозитов, размещенных в иностранных банках, по итогам ноября достигала почти 5 трлн рублей, что свидетельствует об их увеличении за 11 месяцев в 2,2 раза.
Россияне активизировали перевод денег за рубеж после начала специальной военной операции на Украине. В феврале объем такого вывода средств составил 4,3 млрд долларов, что стало максимумом с 2018 года.