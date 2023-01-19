Сумма зарубежных депозитов россиян достигла в ноябре рекордных 81,7 млрд долларов

Согласно информации регулятора, в октябре срочные вклады российских граждан за рубежом составляли 75,9 млрд долларов, а в январе прошлого года их размер оценивался лишь в 30,6 млрд долларов. В рублевом эквиваленте сумма депозитов, размещенных в иностранных банках, по итогам ноября достигала почти 5 трлн рублей, что свидетельствует об их увеличении за 11 месяцев в 2,2 раза.