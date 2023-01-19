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В Москве продлили арест фигуранту дела о пожаре на цветочном складе, где погибли семь человек

Происшествия
В Москве продлили арест фигуранту дела о пожаре на цветочном складе, где погибли семь человек

В Москве прошло судебное заседания в отношении фигуранта уголовного дела о смертельном пожаре. Бизнесмен по-прежнему будет находиться под домашним арестом. Мера пресечения продлена до 20 февраля, рассказали в пресс-службе суда.

Напомним, что в ноябре прошлого года на Комсомольской площади загорелся цветочный склад. Огонь охватил площадь 2500 кв. м. Жертвами стали семь человек.

Ранее бывшая руководительница цветочной фирмы признала вину по делу о пожаре. Обоим фигурантам грозит до семи лет заключения.
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