Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Почти 200 тысяч человек приняли участие в крещенских купаниях в Подмосковье

Общество
Почти 200 тысяч человек приняли участие в крещенских купаниях в Подмосковье

Более 220 мест для купания в этом году организовали в Московской области на Крещение Господне.

По данным на 09:00, в них приняли участие порядка 196 тысяч человек. Из них 100 тыс. человек окунулись в воду. Возле купелей дежурят сотрудники экстренных служб, рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

«В настоящее время люди продолжают посещать места крещенских купаний и окунаться в проруби», — добавил он, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Почти 55 мест для купания появились на прудах. Еще 64 — на открытых водоемах. А еще 107 возводимых купелей открылись на улице и в помещениях.
подмосковье крещение господне купание
Военкоры ФАН
Лучшие в аду