Почти 200 тысяч человек приняли участие в крещенских купаниях в Подмосковье

Более 220 мест для купания в этом году организовали в Московской области на Крещение Господне.
По данным на 09:00, в них приняли участие порядка 196 тысяч человек. Из них 100 тыс. человек окунулись в воду. Возле купелей дежурят сотрудники экстренных служб, рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
«В настоящее время люди продолжают посещать места крещенских купаний и окунаться в проруби», — добавил он, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Почти 55 мест для купания появились на прудах. Еще 64 — на открытых водоемах. А еще 107 возводимых купелей открылись на улице и в помещениях.