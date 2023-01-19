Соловьев объяснил, почему действия Чубайса и Собчак остались безнаказанными в условиях СВО

Экс-глава Роснано Анатолий Чубайс «продал страну», а журналистка Ксения Собчак позволяет себе вымогать деньги у руководства Ростеха из-за отсутствия негативных материалов на подконтрольных площадках. Такое заявление сделал телеведущий Владимир Соловьев.
Журналист в своей программе прокомментировал действия указанных персон. Соловьев пролил свет на безнаказанность действий Собчак и Чубайса в условиях СВО.
По утверждениям ведущего, ответственность лежит на сотрудниках соответствующих правоохранительных органов. Соловьев также усомнился, что к бездействию профильных структур имеет отношение президент РФ Владимир Путин.
«Я сильно сомневаюсь. Думаю, что было совсем по-другому. Просто следователь сказал: "Простите, мне приказ, что ли, издать? Нет". Следак просто материалы пусть делает. Или это наше российское: "Зачем связываться? Кто его знает, что может быть". Но что еще должны совершить эти люди, чтобы ими, наконец, занялись?» — объяснил Соловьев.
Ранее экономист Михаил Хазин рассказал, как Чубайс хотел передать контроль над российским золотом Западу. Экс-глава Роснано предложил предоставить банкам доступ к обороту ценным металлом.