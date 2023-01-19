Соловьев объяснил, почему действия Чубайса и Собчак остались безнаказанными в условиях СВО

Экс-глава Роснано Анатолий Чубайс «продал страну», а журналистка Ксения Собчак позволяет себе вымогать деньги у руководства Ростеха из-за отсутствия негативных материалов на подконтрольных площадках. Такое заявление сделал телеведущий Владимир Соловьев.