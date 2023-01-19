В Польше считают, что Украине может не хватить ресурсов в противостоянии с Россией

Украина может не выдержать противостояния с Россией из-за нехватки ресурсов. Такое мнение в интервью Польскому агентству печати высказал начальник генштаба национальной армии генерал Раймунд Анджейчак.
По его словам, ситуация в зоне боевых действий зависит от экономических, политических, финансовых, демографических и социальных перспектив. По всем этим позициям Украина значительно уступает России.
«Речь идет о потерях по отношению к ресурсам. Украина может просто не выдержать этого истощения. Эффект масштаба имеет значение. Россия по-прежнему большая и сильная», — сказал Анджейчак.
По мнению главы польского генштаба, сейчас идет борьба за истощение ресурсов, в которой у Украины практически нет шансов.