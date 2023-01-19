Макрон пожаловался на отсутствие диалога с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон пожаловался, что давно не общался с коллегой из России Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью изданию Pais.
Глава государства отметил, что беседовал с Путиным до и после начала спецоперации. Однако в последние недели переговоров не было.
«Необходимо помнить, что в долгосрочной перспективе, с народом, который является нашим соседом, необходимо уметь выстроить мир», – сказал Макрон.
Лидер отметил, что Париж поддерживает Украину в конфликте, однако необходимо сохранить возможность диалога.
Ранее МИД Франции допустил, что Эммануэль Макрон и Владимир Путин могут провести телефонный разговор. Однако пока таких планов нет.