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Макрон пожаловался на отсутствие диалога с Путиным

Политика
Макрон пожаловался на отсутствие диалога с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон пожаловался, что давно не общался с коллегой из России Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью изданию Pais.

Глава государства отметил, что беседовал с Путиным до и после начала спецоперации. Однако в последние недели переговоров не было.

«Необходимо помнить, что в долгосрочной перспективе, с народом, который является нашим соседом, необходимо уметь выстроить мир», – сказал Макрон.

Лидер отметил, что Париж поддерживает Украину в конфликте, однако необходимо сохранить возможность диалога.

Ранее МИД Франции допустил, что Эммануэль Макрон и Владимир Путин могут провести телефонный разговор. Однако пока таких планов нет.
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