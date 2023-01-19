Геополитика и цены: отчего подорожает природный газ в Аргентине

Президент, конечно, мог бы выпустить соответствующий Декрет (DNU). У него есть такие полномочия, но в очередной раз не хватает характера. Вот у Кристины Киршнер он был… За те восемь лет, пока она была у власти, народные нужды действительно стояли на первом месте. Кристина многое успела сделать в направлении национализации нефти и газа, но Маурисио Макри, занявший ее место в 2015 году, успешно развалил все, до чего дотянулся. Если бы не он, уже запустили бы газопровод с месторождений в Вака-Муэрта — для этого и требовалось максимум четыре года — и нам больше не пришлось бы закупать жидкое топливо для внутренних нужд у Боливии и зависеть от колебаний цен на нефть и газ на международном рынке.